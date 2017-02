Munka vagy magánélet? Már nem is akarunk választani

Az okostelefonokon az állandó online jelenlét miatt egyre jobban összemosódnak a munka és a magánélet határai. A dolgozó okostelefon-használók azonban javarészt előnyként élik meg ezt a helyzetet: 78 százalékuk inkább dolgozik szabadidejében is alkalmanként a telefonján, csak munkaidőben is használhassa azt magáncélra. Az eNET - Telekom "Jelentés az internetgazdaságról" friss kutatása az okostelefonoknak a munka-magánélet egyensúlyára gyakorolt hatásaival foglalkozik.

Hirdetés

Munka közben sem bírjuk ki mobil nélkül

Az eNET 2017 januárjában végzett online kutatása alapján okostelefont az aktív, dolgozó felnőtt magyar internetezők 86 százaléka használ. Közülük 64 százalék ragaszkodik hozzá, hogy munkaidőben is használhassa magánjellegű tevékenységekre telefonját.

Tízből hét válaszadó szokott munkaidejében rendszeresen (legalább hetente egyszer) magánügyben telefonálni, több mint felük pedig SMS-t írni vagy olvasni, csetelni, illetve e-mailezni (is). A kommunikáció mellett a nem munkával kapcsolatos böngészés (54 százalék), a közösségi média oldalak látogatása (52 százalék) és az online híroldalak okostelefonon történő olvasása is igen népszerű (51 százalék), melyekre a válaszadók munkaidejükben is szakítanak időt.

Természetesen az okostelefonok révén nemcsak a magánélet jelenik meg a munkahelyeken, hanem a munka is beférkőzik a magánéletbe. Ebben az esetben is a kapcsolattartás a legjellemzőbb a kollégákkal/partnerekkel/ügyfelekkel, melyre a válaszadók fele munkaidején kívül is legalább hetente egyszer használja az okostelefonját. Emellett főként az időbeosztás szervezésében (40 százalék), a munkához szükséges információk online gyűjtésében (37 százalék), valamint a munkával kapcsolatos fájlok megnyitásában, olvasásában (35 százalék) nyújtanak a legnagyobb segítséget a mobilok.

Hirdetés

Munka okostelefonon, okostelefon a munkában

A dolgozó okostelefon-használók harmada érzi úgy, hogy mióta okostelefont használ, jobban összemosódik a munkája és a magánélete. Ennek legfontosabb előnyei szerintük, hogy rögtön látják a beérkező e-mailjeiket (71 százalék); fontos ügyben online is bármikor elérhetőek kollégáik számára (66 százalék). Ugyanakkor hatékonyabban oszthatják be az idejüket, ha kis „üresjárat” van a munkahelyükön, foglalkozhatnak magánügyekkel, és fordítva (44 százalék), miközben folyamatosan naprakészek a munkahelyi tennivalóikkal kapcsolatban (36 százalék).

A hátrányokat illetően tízből öt válaszadó tapasztalta, hogy mivel okostelefonon szabadidejében is könnyen elérhető, kollégái akkor is őt keresik a problémáikkal, amikor éppen nem dolgozik; tízből négy válaszadó pedig otthon sem tud igazán kikapcsolni, ha tudja, hogy okostelefonján munkaidőn kívül is elérhetőnek kell lennie online (is).

A dolgozó okostelefon-használók azonban ragaszkodnak telefonjukhoz: 78 százalékuk inkább szabadidejében is foglalkozik néha munkával telefonján, csak munkaidőben is használhassa azt magáncélra.

Okostelefonnal a munka-magánélet egyensúlyáért

Ma már számos olyan alkalmazás rendelkezésünkre áll, melyek a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtését hivatottak elősegíteni. Ilyen appokról azonban a dolgozó okostelefon-használóknak csupán 11 százaléka hallott, így jellemzően nem is használják őket. Ehhez hozzájárulhat, hogy az alkalmazások legtöbbje csak angolul érhető el.

Pedig léteznek applikációk a fókuszálás támogatására és a zavaró tényezők kizárására (pl. 30/30, OFFTIME), a bizonyos feladatokkal (pl. ATracker), vagy az egyes appokkal töltött idő követésére (pl. BreakFree, Quality Time), az összes családtag teendőinek összerendezésére (pl. Cozi Family Organizer), sőt, még kifejezetten a relaxáció, a stresszcsökkentés elősegítésére, a meditáció megtanulására is (pl. Headspace, Pacifica).

Ugyan eltérő módokon és minőségben, de ezek az appok éppen az okostelefon lehetőségeit kihasználva tesznek kísérletet a kibillent munka-magánélet egyensúly visszaállítására.

Okostelefonnal minden könnyebb?

A munka és a magánélet ma már az okostelefonokon is elválaszthatatlanok egymástól: munkahelyén szinte mindenki foglalkozik telefonján magánügyeivel, és egyre többeknek elkerülhetetlen, hogy szabadidejükben ne nézzenek rá például a munkahelyi e-mailjeikre.

Az okostelefonok hatása a munka-magánélet egyensúlyára vitathatatlan, ennek azonban számos előnye is van, hiszen így hatékonyabban oszthatjuk be az időnket és folyamatosan naprakészek lehetünk mind az otthoni, mind a munkahelyi teendőinkkel kapcsolatban. A dolgozó okostelefon-használók többsége nem is mondana le készülékéről, inkább dolgoznak telefonjukon szabadidejükben, csak munkaidőben is intézhessék rajta magánügyeiket.