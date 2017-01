Öt technológiai trend, ami átírhatja a világot

Az emberek képesek arra, hogy irányításuk alatt tartsák az általuk kifejlesztett technológiákat, hogy ezek alakításával és alkalmazásával pozitív változásokat idézzenek elő: jobbá tegyék az életünket, és átformálják az üzleti, valamint társadalmi környezetünket. Ezt állítja az Accenture éves technológiai jelentése, az Accenture Technology Vision 2017, előre jelezve azokat a jelentős technológiai irányzatokat, amelyek alapvető hatással lesznek a következő évek üzleti környezetére.

Technológia az emberekért

Az idei jelentés témája a „Technológia az emberekért”, arra helyezi a hangsúlyt, hogy a döntéshozók olyan technológiák tervezését és megalkotását tűzzék ki célul, amelyek nem helyettesítik, hanem kiterjesztik és felerősítik az emberi képességeket. Arról van szó, hogy kezdjük észrevenni az ember által embernek készített technológiák felemelkedését, vagyis olyan technológiákét, amelyek észrevétlenül érzékelik az igényeinket, és képesek személyre szabott felhasználói élményt nyújtani.

„A technológiai fejlődés üteme lélegzetelállító és az információ korának kezdete óta a legnagyobb haladást idézi elő” – nyilatkozta Paul Daugherty, az Accenture technológiai és innovációs igazgatója.

„A technológia napi szinten alakítja az életünket és munkánkat, egyszerre vet fel fontos társadalmi kérdéseket és teremt új lehetőségeket. Végső soron az életünkre kiható változásokat az emberek irányítják, és bízunk abban, hogy a felelősségteljes döntéshozók biztosítják az új technológiák pozitív kihatását.”

Az Accenture a „Technology Vision” kutatása részeként világszerte több mint 5400 üzleti és IT vezetőt kérdezett meg. Tíz válaszadóból majdnem kilenc (86%) úgy vélte, hogy bár az egyes technológiák gyorsan fejlődnek, valójában ezen technológiák sokszorozó hatása eredményezi az innovációs áttöréseket.

Felpörgetni az egészségügyet

A jelentés részletesen bemutatja, hogyan tudnak az emberek jelenleg – a mesterséges intelligencia, a Dolgok Internete (IoT) és a „big data” elemzés fejlődésével – olyan technológiákat tervezni, amelyek képesek tanulni, egyre inkább emberként gondolkodni, és amelyek folyamatosan igazodnak az emberek akaratához és igényeihez, segítve azok érvényesülését. Ebből az emberközpontú technológiai megközelítésből profitálhat az üzleti élet, ugyanis a vezető vállalatok át fogják alakítani a kapcsolataikat, és szolgáltatóból partnerré válnak – mindezzel párhuzamosan egy belső átalakulás is lezajlik.

Jó példa erre a CVS Health vállalat erőfeszítése, amely emberközpontú megközelítések alkalmazásával komoly lépéseket tett az egészségügyi ellátás javítása érdekében. Okosórák kompatibilis mobil alkalmazása személyre szabott emlékeztetőt állít be az ügyfeleknek a gyógyszerek bevételére, lefényképezi a receptjeiket, – ezzel felgyorsítva az utánrendelést –, és beszkenneli a biztosítási kártyájukat, hogy a patikák naprakész információval rendelkezzenek.

Egy olyan iparágban, amelyhez hosszú ideje a személytelen interakciókat és az elviselhetetlen várakozási időket társítjuk, a CVS Health-hez hasonló vállalatok lehetővé teszik az egyén nagyobb befolyását a személyes egészségügyi ellátásra, ugyanakkor szorosabb orvos-beteg kapcsolatokat építenek.

Az öt trend

A „Technology Vision” öt feltörekvő technológiai irányzatot azonosít és mutat be, amelyek a mai digitális gazdaságban alapvetően szükségesek az üzleti sikerhez.

1. Az AI az új UI

A mesterséges intelligencia (AI) nagykorúvá válik, és azáltal, hogy interakciókat egyszerűvé és okossá teszi, képes megbirkózni a problémákkal. A mesterséges intelligencia lesz az új felhasználói interfész (UI), támogatja a rendszerekkel folytatott tranzakciókat és interakciókat. A felmérés válaszadóinak 79 százaléka egyetértett abban, hogy a mesterséges intelligencia forradalmasítani fogja azt, hogy miként nyerünk információt az ügyfelektől és lépünk velük interakcióba.

2. Tervezés az ember számára

A technológiai tervezési döntéseket emberek hozzák emberek számára. A technológiának alkalmazkodni kell az emberi viselkedéshez, amely megtanulja tőlünk, hogyan javítsa az életünket és tegye gazdagabbá, teljesebbé. A megkérdezett vezetők 80 százaléka egyetért azzal, hogy a szervezeteknek nemcsak azt kell megérteniük, hol vannak az emberek ma, hanem azt is, hol akarnak lenni – úgy kell alakítaniuk a technológiát, hogy a kívánt cél elérése felé vezesse őket.

3. Ökoszisztémák, mint makrokozmoszok

A platform-vállalatok, amelyek közös hozzáférési pontot biztosítanak több szolgáltatásnak teljesen felrúgták a vállalatok működésének és versengésének szabályait. A vállalatoknak nemcsak platform-stratégiára van szükségük, hanem átfogó és robusztus ökoszisztéma-megközelítésre is, hogy vezetők lehessenek az intelligencia ezen új korszakában. A megkérdezett döntéshozók több mint negyede (27%) már most arról számolt be, hogy a digitális ökoszisztémák átalakítják mindazt, ahogy a szervezeteik értéket hoznak létre.

4. Munkaerőpiac

Az igény alapú munkaplatformok és online munkaszervezési megoldások száma rohamosan emelkedik. Ennek eredményeképpen a vezető vállalatok megszűntetik hagyományos hierarchiáikat és a tehetségek piacterével helyettesítik azokat. Mindez pedig a legmélyrehatóbb gazdasági átalakulást hozza az ipari forradalom óta. A megkérdezett vezetők 85 százaléka mondta azt, hogy a következő év során növelni szeretné a szervezete által igénybe vett független szabadúszó munkaerő arányát.

5. Felderítetlen területek

A vállalkozásoknak ismeretlen területre kell merészkedniük, hogy sikeresek legyenek a mai ökoszisztémák által vezérelt digitális gazdaságban. Ahelyett, hogy csupán új termékek és szolgáltatások bevezetésére összpontosítanának, sokkal nagyobban kellene gondolkodniuk: megragadni a lehetőséget, hogy teljesen új iparágak szabályait és standardjait alkossák meg. Valójában a megkérdezett vezetők 74 százaléka mondta azt, hogy szervezete teljesen új, még meg nem határozott digitális iparágakba való belépést tervezi.