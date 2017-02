Vajon hányszor csenget a drónos futár?

Nemzetközi Közlekedéslogisztikai Konferencia, Velence - Rohamtempóban hódítanak teret a digitális megoldások a logisztikában, egyre több helyről kiszorítva az emberi munkaerőt - hangzott el a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) által szervezett Nemzetközi Közlekedéslogisztikai Konferencián.

Hirdetés

Ezek a főbb szempontok

Az új, digitális technológia által vezérelt eszközök – például a drónok, automata targoncák – sokkal többet és pontosabban képesek dolgozni, mint az ember, így alkalmazásuk jóval olcsóbbá válik a cégek számára a humán munkaerőnél. A drónos csomagfuvarozás térhódításának kezdete ráadásul nem is a távoli jövő: mindössze egy éven belül várható.

A 2010 óta évről évre megrendezett Nemzetközi Közlekedéslogisztikai Konferencia a közlekedési és logisztikai ágazat egyik legfontosabb éves rendezvénye, amelynek célja felhívni a figyelmet a tisztességes piaci magatartásra, a törvényi keretek betartására, valamint az ágazati összefogás, az értékteremtés és a folyamatos fejlődés szükségességére. Az idei konferencián az ágazatpolitikai kérdések és kihívások mellett kiemelt hangsúlyt kapnak a gyakorlati megoldások és a jövő technológiai trendjei.

Töretlen a fejlődés

Tóth Levente, a Telenor marketing igazgatója előadásában hangsúlyozta, hogy a digitális fejlődés exponenciális: egyre rövidebb idő alatt, egyre nagyobb teljesítményű, komplexebb, intelligensebb informatikai megoldások születnek. Nagyon közel van az az időpont, amikor az emberi agyhoz hasonló tudású és képességű szuperszámítógép születik, és nincs messze az az idő, amikor lesz olyan számítógép, amely a Föld összlakosságának tudásával bír.

Hirdetés

Tóth Levente bemutatta azokat a technológiai megoldásokat (adattárolás, genetikai kód, 3D nyomtató, vezető nélküli megoldások a közlekedésben, autonóm robotok stb.), amelyek nagyon gyorsan fejlődnek. Ezen technológiák előállítása, üzemeltetési költsége a fejlesztési idő növekedésével ellentétes irányú, tehát fejlesztésük egyre olcsóbbá válik. Így az ezeket alkalmazó vállalatok nagyon erős versenyelőnybe kerülnek majd versenytársaikkal szemben. Mindennek következtében az új, olcsó technológiákkal szemben egyre jobban kiszorul majd az ember, egyre több területről.

A csomagszállítás jövője

Üveges Zoltán, a DHL üzletfejlesztési vezetője a drónos technológia látványos fejlesztési eredményeit ismertette a kiscsomag-szállítás területén. A drónok bevetése kiváló lehet olyan területeken, amelyek nehezen megközelíthetők, ám akár naponta többször is gyors kiszolgálást igényelnek. Ezeknek a szerkezeteknek köszönhetően fontos szállítmányokat, például gyógyszereket is eljuttathatunk ilyen területekre.

A konferencián két drónos csomagfuvarozó technológiát mutatott be Üveges Zoltán: az egyik a helikopterre hasonlító, forgószárnyas alapú, amely kisebb hatótávval bír, és kisebb csomagok szállítására használható. A másik típus a merevszárnyas alapú, úgynevezett parcelcopter, amely nagyobb küldemények szállítására is alkalmas.

Ez utóbbi drónokat nagyobb hatótáv jellemzi, így akár vidékre, vagy földrajzilag elszigetelt területekre, mostohább időjárási körülmények között is lehet alkalmazni őket. A drón technológiát már raktárakban is használják leltározásra – a drónok ugyanis gyorsabban, pontosabban végzik munkájukat, mint a humánerő. A drónos csomagfuvarozás térhódításának elindulása egy éven belül várható, hiszen már több piaci szereplő is aktívan foglalkozik ezek fejlesztésével.

Javul a tervezhetőség

Bakos Dániel, a Colibree Design & Development igazgatója bemutatta a GLABS informatikai megoldást, amely jelentős segítséget ad az időkapus fuvarozást végző közúti fuvarozó cégeknek. A rendszernek köszönhetően jelentősen javul a folyamatok tervezhetősége, lehetővé válik a szállítmányok ütemezése és optimalizálása, javul a nyomonkövethetőség, valamint jobb lesz az adminisztrációs terhek elosztása.

A rendszer emellett hatékonyabb információáramlást tesz lehetővé, illetve megoldást kínál a nyelvi problémákra is. Azok a cégek, amelyek eddig kipróbálták a GLABS-t az állásidő nulla közeli értékre csökkenését tapasztalták, illetve a várakozási idő kiegyenlítettségéről számoltak be.

Különleges targoncákkal jelentkeztek

Michael Gruböck, a Palfinger értékesítési vezetője olyan targonca megoldásokat (Crayler) mutatott be, amelyek segítségével kiszolgálhatók az infrastruktúra nélküli ügyfelek. Ezek a targoncák nehéz terepen történő munkavégzésben egyedülálló képességekkel rendelkeznek – távirányíthatók, strapabírók, sokoldalúak, terepakadály leküzdő képességük kiváló, szélsőséges időjárási körülmények között is használhatók.

Az előadás keretében Dr. Csorba Kázmér, a KUHN Rakodógép ügyvezetője a jövőt képviselő, Mitsubishi automata targonca megoldásairól beszélt, amelyeknek már nincs szüksége vezetőkre. Ennek köszönhetően a hibalehetőségek száma radikálisan csökkenthető, a járművek üzemideje 0-24 órás, holtidő nélkül.