Jelentős változással készült az új évre az adóhatóság

Jövő évtől egyszerűsödik az szja-bevallás: az adóbevallási tervezet, az eSZJA legfőbb előnye, hogy az adóhatóság készíti el. Az eSZJA-megállapítás március 15-ig kérhető - akár sms-ben is - az adózó pedig ezt május 20-ig kiegészítheti vagy javíthatja - áll a Mazars legfrissebb összefoglalójában. A szakértők rámutatnak: az egyéni vállalkozók, az őstermelők, valamint áfafizetésre kötelezett személyek továbbra sem élhetnek ezzel az egyszerűsítéssel; az adó megfizetésének határideje továbbra is május 20-a marad.

Eddig ilyen még nem volt

Hat év telt el a nevezetes bejelentés óta, ami egy lapon említette a söralátétet és az adóbevallást. Ha ez nem is valósult meg, az adóhatóság mindenesetre igyekszik haladni a korral, és új, felhasználóbarát adóbevallási lehetőséget jelentett be az őszi adócsomagban.

Az eSZJA, azaz az adóhatóság által elkészített adóbevallási tervezet először a 2016-os adóévre vonatkozóan érhető majd el – foglalja össze a MAZARS legfrissebb jelentése. Az eSZJA bevezetésével az adóhatóság legfőbb célja, hogy mérsékelje az adózókra nehezedő adminisztrációs terheket.

„A 2016-os adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás teljesítésekor továbbra is választhatjuk a munkáltatói adómegállapítást, a bevallási nyilatkozat készítését és természetesen saját magunk is megírhatjuk a bevallást – mondta el Szmicsek Sándor, a MAZARS adópartnere.

Hozzátette, hogy megszűnik az egyszerűsített bevallás és az adónyilatkozat választásának lehetősége, helyettük vezeti be az adóhatóság az eSZJA-t.

Inkább elmegyünk a borítékkal a postára

Hazánkban még mindig kevesen választják az elektronikus adóbevallást, habár arra már évek óta lehetőség van. Igaz ugyan, hogy tavaly az adóbevallások többségét, 717 ezret elektronikus úton töltötték ki, de ezek benyújtására nagyobb részt a hagyományos módon, azaz papíralapon került sor.

Tavaly csupán 595 ezer adózó nyújtotta be bevallását elektronikusan, pedig az államnak is egyszerűbb és olcsóbb megoldás lenne, ha a jövőben többen élnének ezzel a lehetőséggel.

Az eSZJA abban az esetben vehető igénybe, ha nem a munkáltató készíti el adóbevallásunkat, illetve nem a bevallási nyilatkozatot választjuk. Nem élhet azonban bárki az új lehetőséggel: egyéni vállalkozók (katások!), mezőgazdasági őstermelők, valamint áfafizetésre kötelezett személyek nem választhatják az eSZJA-t.

Így készül a bevallás

Az eSZJA-t az adóhatóság a rendelkezésére álló kontrolladatok alapján készíti el, felhasználva az adózó korábbi években benyújtott személyi jövedelemadó bevallásait, valamint az adóévben beérkezett havi járulékbevallásokból elérhető adatokat.

A bevallási tervezet tartalmazza az SZJA-törvény és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról (EKHO) szóló törvény hatálya alá tartozó jövedelmeket és azok adóját, az egyszerűsített foglalkoztatásból származó, mentesített keretösszeget meghaladó jövedelmet, a különadó-alapot képező bevételt és annak adóját, valamint az egészségügyi hozzájárulás alapját képező jövedelmet és az utána fizetendő egészségügyi hozzájárulás összegét.

Megmaradnak a jogaink

A magánszemély akkor sem veszíti el az adóról való rendelkezési jogát önkéntes pénztári befizetései után, ha az eSZJA-t választja. A számlavezetők az adóévet követő év január 31-ig szolgáltatnak adatot az adóhatóság részére, a NAV pedig ennek alapján teszi meg ajánlatát a nyilatkozatra.

Az elkészült adóbevallási tervezetet az adóhatóság március 15-től közzéteszi az ügyfélkapun keresztül egy erre a célra létrehozott elektronikus felületen. A tervezetet május 20-ig az adózó javíthatja, ki is egészítheti elektronikusan vagy egy újonnan benyújtott bevallás formájában (amely teljes egészében felülírja a tervezetet). Az sem jelent azonban gondot, ha még nincs ügyfélkapus hozzáférésünk.

Március 15-ig elektronikusan, postai úton, sőt sms-ben is kérhető az eSZJA elkészítése, ilyenkor az adóhatóság a bevallási tervezetet postán, papíralapon küldi meg. A NAV április 30-ig értesíti az adózót, ha az adatokban ellentmondást talál, illetve, ha visszaigényelhető vagy fizetendő adóösszeget állapít meg.

Van lehetőségünk a korrekcióra

Szmicsek Sándor felhívta a figyelmet: „Amennyiben kézhez kaptuk adóbevallási tervezetünket, május 20-ig van lehetőségünk az ott feltüntetett adatokat javítani vagy kiegészíteni. Ha május 20-ig nem kérünk korrekciót és más módon sem nyújtunk be bevallást, úgy a NAV a bevallási tervezetet a magánszemély benyújtott adóbevallásának tekinti, és a benne szereplő adót bevallott adónak minősíti.”

Fontos kiemelni, hogy ha az adózó több bevallást is benyújt, akkor az elsőként megtett bevallás (ideértve a munkáltatói adómegállapítást is) minősül az adózó bevallásának. Az adó megfizetésére nyitva álló határidő nem változik: továbbra is május 20. marad.

Az adóhatóság nem áll meg a fejlesztésekkel ezen a ponton: jövő évtől bevezeti a több adónemet érintő fizetési kötelezettségek összevont, internetes felületen, bankkártyával történő fizetését.