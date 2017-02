Kifulladás előtt az aranypiac

Bármily lendületes is az aranyár emelkedése, küszöbön áll a korrekció. Csak az a kérdés: mikor fogy ki a szusz a felületes kisbefektetőkből?

Nem tehetek róla, de 2009 óta, február utolsó napjaiban mindig egy Stirlitz vicc jut eszembe az aranypiacról. Nevezetesen az a sutka, hogy a szovjet hírszerző 1945. februárjában, a Vörös Hadsereg születésnapján, vodkás üvegekkel a hóna alatt dülöngél az elsötétített Berlin utcáin, s közben régi orosz katonanótákat dünnyög magában. Majd hazatérve arra gondol: még sohasem álltam ilyen közel a lebukáshoz.

Nos, hét évvel ezelőtt is arról beszélgettünk az elemzőkkel, vajon az arany ára mennyire közel áll a lebukáshoz. És úgy tűnik, most is, két havi masszív hegymenetet követően, ugyanez a kérdés a motoszkál a fejekben.

Inflációt áraznak?

Bármily lendületesen kúszott is felfelé az arany ára az elmúlt két hónapban, nem illeszthetünk a mozgás mögé mást, mint az infláció árazását – mondta Pálffy Gergely, a Raiffeisen elemzője. Hozzátéve: a várakozások annál is inkább felerősödtek, mert jelenleg nincs komoly infláció. A tengerentúlon ugyan már 2 százalék fölötti, de az euróövezetben épp csak 2 százalékos. Ráadásul a maginfláció beragadt 1 százalék környékén.

Más szóval, a retail befektetők a 2 százalékos szalagcímek láttán rohannak aranyat venni, de van rá esély, hogy az intézményi befektetők hamarosan visszarántják a kurzust.

Érik a korrekció

Érdemes megvizsgálni 3 tényezőt, ami erősebben hathat az arany árára. Az egyik a dollár index. Bár a dollár kicsit kizökkent a kerékvágásból, de továbbra is számolni kell a drága dollárral, ami a korrekció irányába hat. Az inflációt már egy kicsit túl is árazta a piac. Míg a hosszú hozamok esetében azt kell észrevenni, hogy az Egyesült Államokban ugyan folytatódott az emelkedésük, de az EU központi országaiban az elmúlt héten 10-12 bázisponttal süllyedtek a 10-15 éves hozamok. Ami már a korrekción is túlmutathat.

Mindezek fényében számítani kell az aranyár korrekciójára.

Kísért a szakadás

A chartra pillantva, azt látjuk, hogy tavaly novemberben 1337 dollárról 1123 dollárig szakadt a kurzus, annak hatására, hogy Donald Trump nyilatkozatai jobban erősítették a dollárt, mint amennyit az inflációs várakozáson emeltek.

Ez a két szint nagyjából megadja a mostani kereteket. Pláne, hogy a spot ár 1253 dollár, ami nagyjából egy Fibonacci szintnek felel meg. Ugyanakkor közel esik a 200 napos mozgóátlaghoz (1262 dollár), ami most az első ellenállás. Fölötte ott a tavaly július-szeptemberi emelkedő trend vonala 1287 dollárnál, majd az 1300 dolláros lélektani támasz.

Bár lehet még tere az emelkedésnek, de most kevéssé valószínű, hogy a lendület az 1300 dolláros szinten túlmutatna. Sanszosabb tehát, hogy rövidesen lefelé fordul a kurzus.