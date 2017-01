Meglepheti a befektetőket az arany

Az amerikai elnökválasztás óta masszív emelkedést mutatott az arany árfolyama. Ennek ellenére azonban a Merrill Lynch arra hívja fel a figyelmet, hogy olyan szintű tőkekivonás van a nemesfémből, amire évek óta nem volt példa - mutat rá az Invest and Trade elemzője.

A befektetők már sorozatban nyolcadik hete vonják ki a tőkét az aranyból, így ez a leghosszabb tőkekiáramlási periódus, amit az elmúlt három évben tapasztalni lehetett. Összesen mintegy 6 milliárd dollár távozott az aranypiacon befektető eszközökből mindössze két hónap alatt.

A legtöbb elemzőnek egyezik a véleménye abban, hogy ez nem feltétlenül rossz jelzés. Jelen pillanatban inkább annyi történik, hogy korábban a befektetők relatíve sok pénzt allokáltak az aranypiacra a támogató monetáris környezetben. A körülmények azonban most megváltoztak.

Emellett nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy az amerikai elnökválasztás előtt az arany ETF-ekbe összességében mintegy 16 milliárd dollárnyi tőkebeáramlás érkezett. A jellemzően menekülő termékként kezelt arany közvetlenül az elnökválasztást megelőző hónapban 2 százalék körüli emelkedést produkált, majd két hét alatt 5 százalékot esett.

Árfolyamelemzés

Az elmúlt napokban az arany egy hónapja nem látott magasságokba emelkedett. Még mindig bizonytalan, hogy mit is jelenthet a január 20-án beiktatott Donald Trump elnöksége az amerikai gazdaság számára.

Január 5-én az arany februári szállítására kötötték a legtöbb határidős ügyletet a New York-i árutőzsdén (COMEX). A sárga nemesfém unciája (31,1035 gramm) azóta az 1200 dolláros szint körül mozog. Többször is nekifutott már, hogy áttörje, egyelőre sikertelenül. Viszont a masszív emelkedő trend, amiben tavaly év vége óta benne van, továbbra is töretlen.

Donald Trump győzelmét megelőzően, október 31-én az arany még 1300 dollár felett zárt. Azt követően azonban meredeken zuhant, majd december közepén 1124 dolláron elérte a lokális mélypontját. Azonban miután ez a lejtmenet véget ért, folyamatosan felértékelődik az arany.

A nemesfém év eleji drágulása összefüggésbe hozható azzal a ténnyel, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed monetáris politikai döntéshozó testülete, a nyíltpiaci bizottság (FOMC) nyilvánosságra hozta legutóbbi ülése jegyzőkönyvét. Abban az állt, hogy jelentős bizonytalanság övezi, hogyan hathat a Donald Trump által kilátásba helyezett költségvetési költekezés a világ legnagyobb gazdaságára, valamint annak kamataira.

Az év első hetében jelentek meg az amerikai minimálbér emelésének adatai. Több államban egyszeri 15 százalékos, vagy annál is magasabb volt a minimálbér emelése. Ebből az a piaci reakció volt kiolvasható, hogy ha a Fed kamatot is fog emelni, az mégsem tud majd lépést tartani az emelkedő inflációval. Ez viszont szintén emeli az arany árfolyamát.

Ehhez még hozzájön az is, hogy egyelőre az amerikai dollár erősödése is megbicsaklott, bár ennek ellenére a piac továbbra is meg van győződve arról, hogy hamarosan paritáson fogják kereskedni az eurót a dollárral szemben.

Magyar aranytartalék

A november végi 110 millió euróról (34 milliárd forint) nullára esett december végére a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nemzetközi tartalékain belül az úgynevezett monetáris aranytartalékok szintje. Ilyenre korábban még soha nem volt példa, legalábbis az 1998 óta elérhető statisztikai adatok szerint.

Egyes értelmezések szerint ez az adat azt jelenti, hogy az MNB az összes aranytartalékát eladta. Amennyiben valóban ez történt, akkor nem ez volt a legjobb időzítés, mivel akkor épp 10 havi mélyponton, 1150 dollár körül járt az árfolyam.

A jegybank erre úgy reagált, hogy nem eladta, hanem egy úgynevezett swap-ügyletbe vonta be az aranytartalékot. Ezek szerint a korábbi betéti jellegű aranyra szóló követelés helyett az MNB arany-deviza swap ügylet keretében fekteti be az aranytartalékot, azaz derivatív jellegű aranyra szóló követelés jelenik meg. Közérthetően megfogalmazva az arany megvan, csak nem fizikai formában egy széfben tárolva, hanem egy virtuális tranzakció formájában.

A január 6-án közzétett adatok szerint 767 millió euróval 24,384 milliárd euróra estek Magyarország nemzetközi tartalékai, ami szeptember vége óta a legalacsonyabb, pedig az már akkor is hétéves mélypontot jelentett.

Aranybánya részvények

Bár a bányatársaságok részvényei 2016-ban is nagyot emelkedtek, a java még hátra van, legalábbis Ronald-Peter Stöferle és Mark J. Valek, a liechtensteni Incrementum AG független pénzügyi szolgáltató elemzői szerint. Ők ketten azzal érvelnek, hogy a korábbi évek kényszerű szerkezetátalakításai most hozhatják meg a gyümölcsüket.

2015 júniusa végén az aranybányász cégek részvényeibe fektetők, vagy az azok iránt érdeklők számára eligazodást jelentő referenciamutató, a Gold Bugs Index (HUI) értéke 152 ponton állt. Majd fokozatosan, néhány pozitív korrekció ellenére, egyre lejjebb és lejjebb ment. 2016. január közepén pedig 100 pont alá is benézett.

Úgy tűnik, hogy ez már elég volt a fordulathoz, hiszen azt követően az aranybánya részvények árfolyama néhány hónapon belül több mint a duplájára nőtt. E kitörés Stöferle és Valek véleménye alapján a medvepiac végét jelezte. Szerintük az még csak a kezdet volt a bányavállalatok részvényeinek drágulásában.

Annak ellenére, hogy az aranybánya részvények értékei a tavalyi jelentős drágulás következtében nagyot meneteltek, a Barron’s Gold Mining Indexből (BGMI) arra lehet következtetni, hogy a mostani felfelé tartó trend még hosszan folytatódhat, ha azt összehasonlítjuk az előző bikapiacokéval.

Az is az emelkedés folytatódását valószínűsíti, hogy az arany árához viszonyítva a Gold Bugs Indexben lévő aranybánya részvények ugyanazon a szinten állnak, mint 2001-ben, amikor a sárga nemesfém 12 évig tartó drágulása elkezdődött. Ez már önmagában hatásos bizonyítéka annak, hogy az aranybánya vállalatok részvényei az aranyhoz képest alul vannak értékelve.

Az aranybánya vállalatoknak az ötszáz amerikai részvény mozgását tükröző S&P 500 indexhez való viszonyítása jól visszaadja, hogy mekkora szkepticizmus kíséri az aranyszektort 2011 óta. E ráta ugyanis a legutóbbi időkig 2000 óta nem látott alacsony szinten állt, most azonban úgy tűnik, felfelé indul. Az átlag 1994-től 0,2 volt, ami kétszer nagyobb a mostani 0,1-es értéknél. Ennek emelkedése az aranybánya részvények potenciális emelkedését jelentheti.

Érdemes észben tartani azt a tőzsdés bölcseletet, miszerint a rutinos kereskedők már akkor elkezdenek vásárolni, mikor mindenki más még elad. Az arany árfolyamában is lehetnek még meglepetések, hiszen könnyen előfordulhat, hogy idén véget ér a régóta tartó csökkenés és a jelenlegi emelkedés után fordul a hosszútávú trend is.