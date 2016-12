A dollár mindent visz?

Pár éve még múló szédületnek tűnt a dunyhadollár karrierje. Pillanatnyi kisiklásnak hihettük, hogy éves szinten azok jártak a legjobban, akik dollárt dugtak a párnacihába. Most már szemünk sem rebben, hogy a Fed újabb két évre előrevetítette az erős dollárt. Ön szerint a dollár mindent visz? Szavazzon!

Mindent visz Nincs más választása. Amióta leszállt a Fed pénzszóró helikoptere, a dollár erősödésre van ítélve. Egyszerűen azért, mert az Egyesült Államok kilábolt a válságból, míg Európa még mindig szügyig gázol benne. Kína alatt meg csak most kezdett igazán süllyedni a talaj. És akkor ehhez jön még a tengerentúli kamatemelési periódus, melynek hatását tovább erősíti, hogy a fáziskésésben lévő EKB most árasztja el likviditással a kontinentális piacokat. A dollár szinte minden viszonylatban erősödik, miközben a többi deviza egymással szembeni kurzusai alig mozdulnak. Hovatovább oda jutottunk, hogy már a kínaiak is támasztják a pénzüket, pedig ők elvileg az exportot segítő gyenge jüanban lennének érdekeltek. De az már többet ront az adósságszolgálaton, mint amennyivel a kivitelt támogatja.

Letörik Ahogy a fák sem nőnek az égig, úgy a devizapiacon is letörnek a trendek. Ha nem előbb, hát utóbb. Most éppen a dollár mindenhatóságát hitte el a piac. De jól tudjuk, hogy a tőzsdevonat már csak olyan, hogy amikor már mindenki az egyik peronon zsúfolódik össze, akkor mégis egy másik vágányra érkezik a szerelvény. Mert minél erősebb a dollár, annál nagyobb ellenerőket mozgósít. Nos, a dollár pozíciók ma a Fed monetáris szigorából táplálkoznak. Ám a befektetők elfeledkeznek arról, hogy az Egyesült Államok új elnöke, Donald Trump jó eséllyel elhozza a fiskális lazítás korszakát. Ami hamar véget vethet a dollár tündöklésének. A beígért infrastrukturális nagyberuházások hatását aligha tudják majd ellensúlyozni a jegybankárok. Hiába köröznek a héják, ha az elnök a tenyeréből eteti a galambokat.

