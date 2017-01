Európa is túl van a mélyponton?

Ha eddig nem menekültünk el Trump elől, most már nem is érdemes.

Hová meneküljünk Donald Trump elől? Vagy egyáltalán meneküljünk? Tényleg annyira kiszámíthatatlan az amerikai elnök, vagy épp ellenkezőleg, előre kiszámítható, s épp ezért jól megjátszható a parketten.

Japán jen és amerikai részvény?

Az XTB elemzői szerint Donald Trump egy újradefiniált politikus, aki kiszámíthatatlan, éppen ezért képes nagy ráhatással, magas volatilitást generálni a pénzpiacokon. Ahogy azt már eddig is láthattuk, hogy akár egyetlen elnöki tweet egész piacokat mozgatott. Miként a víziói, mint az adócsökkentések, s más költségvetési ösztönzések, csúcsokra emelték az amerikai részvényeket. Ráadásul, most jön a puding próbája. Vajon az elnök mit vált be választási ígéreteiből?

Nos, az USD/JPY lehet például egy alkalmas piac a Trump hatás „lekereskedésére”, mert a japán jen elég érzékenyen reagál az amerikai gazdaságra. Hasonlóan izgalmas lehet az S&P 500 reakciója a társasági adót érintő intézkedésekre. De az arany piacán is nagy kilengéseket hozhat Trump elnöksége, amennyiben majd kakaskodni kezd az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed vezetésével.

Európa túl van a mélyponton?

A vészmadár nyilatkozatok ellenére is egyre jobbak az európai kilátások – mondta Pálffy Gergely, a Raiffeisen elemzője, hozzátéve: arról nem is szólva, hogy az európai piacok árazása eleve lemaradásban van. Bár továbbra is jelen vannak a szokásos problémák, mint a görögök finanszírozása, vagy a brexit, illetve a német választások. De észre kell venni, hogy egyre jobban lábra kap az európai gazdaság, nőnek a bizalmi indexek, s lassan az EKB is a háttérbe húzódhat.

Annyi kockázatot áraztak már Európában a piacok, hogy erősen sanszos, tavaly túljutottunk a mélyponton. Az idei évben növekvő profitkilátásokkal és csökkenő kockázatokkal számolhatunk. Jó befektetésnek ígérkezik például az európai bankszektor. Ha lehetnek is helyi problémák, a szektor átlag jó eséllyel áthidalja a hullámvölgyeket.

A legközelebbi piac a legolcsóbb

Azon is érdemes elgondolkodni, hogy ha Trump akkora katasztrófa Amerikában, akkor vajon kik vásárolják a részvényeket? Más szóval, nem azért érdemes Európában európai részvényekbe fektetni, mert a tengerentúlon ne lenne mit vásárolni. Sokkal inkább arról van szó, ahogy nyaraláskor is a legközelebbi tengert a legkönnyebb elérni, úgy a befektetési szempontból is a közeli piacok olcsóbbak. Ahol minden információ a birtokunkban van, s nem verjük magunkat felesleges költségekbe.