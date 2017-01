Letaszították a világ trónjáról a Toyotát

A Toyota tavaly elveszítette négy egymást követő évben tartott világpiaci vezető pozícióját.

A Toyota Motor Corp. 2016-ban érdekeltségei, a Daihatsu Motor Co. és a Hino Motors Ltd. eladásaival együtt 10,175 millió járművet értékesített, 0,2 százalékkal többet, mint 2015-ben. A Volkswagen eladásai viszont 3,8 százalékkal 10,312 millióra emelkedtek tavaly. A General Motors a jövő héten teszi közzé eladási adatait.

Amennyiben az kevesebbnek bizonyul a Volkswagen eladásainál, a Volkswagen első alkalommal szerzi meg a világpiaci vezető pozíciót. 2015-ben a Toyota 10,15 millió, a Volkswagen 9,93 millió, a General Motors pedig a harmadik helyen 9,8 millió autót értékesített.

A Toyota 2008-ban szerezte meg a vezetést a General Motorstól, majd 2011-ben a földrengés és az azt követő szökőár által okozott termeléskiesés miatt egy évre elveszítette azt. A Toyota belföldi gyártása tavaly 0,7 százalékkal 3,166 millióra csökkent, eladásai viszont 5,5 százalékkal 1,580 millióra emelkedtek. A Volkswagen tavaly látványosan növelte eladásait Kínában, miközben a Toyota eladásai az Egyesült Államokban estek vissza. A Toyota az idén 10,2 millió jármű értékesítését tervezi, sorban a negyedik éve tízmillió felett.

Ez most az elsődleges cél

A Toyota elnöke szerint a japán autóipari cég "azon gondolkodik", hogy angliai gyártóbázisa "miként élheti túl" Nagy-Britannia kivonulását az Európai Unió egységes belső piacáról. Mindezt azt követően tette, hogy Theresa May brit miniszterelnök, aki a héten ismertette kormánya Brexit-tárgyalási célkitűzéseit, kijelentette: Nagy-Britannia nem maradhat az EU egységes belső piacának tagja sem uniós tagságának megszűnése után, mivel ha fenntartaná teljes jogú tagságát e piacon, ahhoz olyan feltételeket kellene teljesítenie, mintha nem is lépett volna ki az EU-ból.