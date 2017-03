Mélyen a zsebünkbe kell nyúlni egy saját nyaralóért

Ha tavasz, akkor nyaralóvásárlás! Nincs azonban könnyű helyzetben az, aki most szeretne hétvégi házat vásárolni. Az otthonterkep.hu legfrissebb elemzése szerint ugyanis 1 év alatt nagyjából 40 százalékkal növekedtek egyes területeken az árak, főleg a Balatonon és Budapest környékén. Ennek köszönhetően ma már átlagosan 286 ezer forintot kell fizetni a nyaralókért négyzetméterenként.

Emelkedik a nyaralók ára is

Az otthonterkep.hu térképes ingatlankereső portál legfrissebb elemzéséből világosan látszik, hogy az áremelkedés a nyaralókat sem kímélte. Míg 2016 márciusában 200 ezer forintos négyzetméteráron kínálták ezeket az ingatlanokat, addig idén, ugyanebben az időszakban már 286 ezer forint/négyzetméteres áron. A növekedés annak fényében is drasztikus, hogy a nyaralókra jellemző szezonális áringadozás felfelé ívelő szakasza még csak most fog jelentkezni, a tavaszi hónapokban.

A legdrágábban természetesen ebben az esetben is az új építésű nyaralóhoz juthatunk hozzá, átlagosan 287 ezer forint/négyzetméteres áron, míg közepes állapotút átlagban 177 ezer forint/négyzetméterért vásárolhatunk. Építőanyag tekintetében a tégla vezeti az árlistát (267 ezer forint/négyzetméter), ezt követi a könnyűszerkezetes megoldás (202 ezer forintnégyzetméter), a sort pedig a fa alapanyagból épült otthonok zárják (191 ezer forint/négyzetméter).

Budapest környéke és a Balaton vezet

A legtöbb eladó nyaraló területi megoszlás szerint leginkább Budapest környékén és a Balaton mentén helyezkedik el. Ez egyébként az ugrásszerű árnövekedésre is magyarázatot adhat, hiszen két olyan országrészről van szó, amiket keményen utolért az lakásárak növekedése.

Jön fel a Velencei-tó is

„A Velencei-tónál lezajlott fejlesztések jelentősen megdobták a keresletet az elmúlt másfél-két évben. A Kápolnásnyékhez közeli partszakasz, valamint az északi oldalon Sukoró lett népszerűbb, főleg a panoráma miatt, egy év alatt 18-20 százalékos volt az értéknövekedés” – hívta fel a figyelmet Mester Nándor, az otthonterkep.hu vezető elemzője.

Hozzátette: A portálon kínált nyaralók eladói sokszor feltüntetik, hogy átalakítható-e az adott ingatlan. A szakértő ezzel kapcsolatban hozzáfűzte: egyre több olyan vásárló jelent meg, aki téliesíti vagy bővíti, és állandó lakhelyként használja frissen vásárolt nyaralóját, illetve eleve téglaházat épít új telkére vagy a lebontandó régi épület helyére.

Sokat segít a vasúti fejlesztés

Az elemző szerint a déli Balaton-part vonatközlekedésének javulása nyomán itt is egyre több az olyan nyaralótulajdonos, aki a közelmúltban költözött új lakhelyére, s állandóan ott is lakik. A felhagyott városi lakást egy részük megtartja, de kb. 35-40 százalékuk piacra dobja, mert feleslegessé vált. Mindannyian abban reménykednek, hogy még az előtt sikerül túladni a lakáson, hogy csökkenni kezdenek a magas lakásárak.

„Új kedvenc lett a Tisza-tó, ahol három nagy tavunk közül a leglátványosabb a kereslet növekedése, részben azért is, mert az elmúlt három évben számottevően javult a szolgáltatások kínálata. Az árak még a balatoni és az agglomerációs átlag alatt vannak. Itt kevésbé jellemző a hétvégi házak téliesítése, és több lett a panziók által kínált szálláslehetőség” – fűzte hozzá Mester Nándor.

A legtöbb hétvégi házát egyébként 10 millió forint alatt kínálják eladásra, jóllehet számottevő mennyiségben vannak jelen a 11-15 millió és 16-25 millió forintért értékesíteni kívánt ingatlanok is. 25 millió forint fölött már jóval kevesebb eladó nyaralóval találkozhatunk. Ez egyébként az alapterület kérdésével is összefüggésben van, az otthonterkep.hu elemzése szerint ugyanis az eladó nyaralók többsége 50 négyzetméter alatti, de jó számmal találhatunk 51 és 75 négyzetméter közötti alapterületű ingatlant is. E fölött azonban leszűkül a választék, például a 120 négyzetméternél nagyobb eladó nyaralók már inkább ritkaságszámba mennek.