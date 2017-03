Mi folyik az energiaszektorban?

Egy hónap alatt 20 százalékkal megugrott az energiaszektorban működő cégek száma, de csupán a számoktól azért gazdasági csodára még nem kell számítani.

Gombamódra szaporodnak

Úgy tűnik, Magyarországon az energiatermelés 2017-től újabb korszakához érkezett el, a 2016-os év során több mint 550 cég jött létre az ágazatban, és ebből 320 az év utolsó hónapjában. Ezzel csupán egy hónap alatt sikerült 20 százalékkal növelni a szektorban működő cégek számát, az éves növekedés pedig 30 százalék fölött van – derül ki az OPTEN céginformációs szolgáltató adatbázisából.

Az energiatermelés és kereskedelem az egyik legintenzívebben változó szektor volt az elmúlt néhány év tekintetében. Bár a cégek darabszámát nézve kis ágazatról beszélhetünk, hiszen nagyságrendileg mindössze 1700 cég működik a területen, a szektor gazdasági jelentősége óriási. Ennek megfelelően mindig is kiemelt társadalmi, politikai és gazdasági figyelem övezte az ezen a területen működő cégek tevékenységét.

Az ágazat koncentráltságának mindig is megvoltak a saját jellegzetességei, a működő cégek termelékenysége, vagy akár a jövedelmi viszonyai általában messze az országos átlag felett vannak. Többek között az egy főre eső bruttó bér 500 ezer forint körül volt az ágazatban még 2016-ban is, de a korábbi években ez az érték még magasabb is volt.

Mi várható idén?

A 2017-es év sem lesz unalmas az ágazat szereplői számára, legalábbis a cégalapítások drasztikusan megugró száma erre enged következtetni. Azonban nem szabad elfeledkezni a technikai hatásokról sem. Az év utolsó hónapjaiban bekövetkező nagyobb ugrások sokszor inkább a szabályozási környezet változásának, adópolitikának, támogatási rendszernek köszönhető, mint tényleges gazdasági hatásoknak.

Ha jobban megvizsgáljuk a 2016 végén létrejött cégeket, érdekes minta rajzolódik ki. Villamosenergia-termeléssel foglalkozik az újonnan létrejött cégek túlnyomó többsége, de talán még érdekesebb az a tény, hogy a cégek nem magányosan, hanem csoportokban jöttek létre. Egy-egy tulajdonos sokszor 8-10 céget is létrehozott rövid időn belül.

Már-már a hazai cégstruktúra hőskorát idéző cégnevekkel találkozhatunk az újonnan létrejött cégek között. A cégnevek közti különbséget sokszor csak a sorszám jelenti, de voltak ennél kreatívabb alapítók is. Az egyik tulajdonos a naprendszer bolygóiról nevezte el cégeit, de volt olyan is, aki német nyelvű sorszámot írt cégeinek neveibe.

Az Energetikai szektor jelenéről és jövőjéről március 7. és 9. között a XXIV. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórumon tudhatnak meg többet az érdeklődök.