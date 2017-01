Trump a kínaiak szekerét tolja?

Beváltotta egyik kampány ígéretét az új amerikai elnök, s aláírta azt az elnöki rendeletet, amelynek értelmében az Egyesült Államok kivonul a csendes-óceáni szabad kereskedelmi megállapodásból. Elemzők szerint ez felértékeli Kína szerepét a térségben. Ön szerint is Kína szekerét tolja Donald Trump? Szavazzon!

Kínaiak szekértolója Tényleg nagy szívességet tett Donald Trump Pekingnek azzal, hogy épp a csendes-óceáni térségben kezdte meg az amerikai bezárkózási programot. És egy elnöki rendelettel romba döntötte azt a szerkezetkész kereskedelmi felépítményt, amit hosszú évek alatt hozott tető alá Ausztrália, Brunei, Kanada, Chile, Japán, Malajzia, Mexikó, Új-Zéland, Peru, Szingapúr, az Egyesült Államok és Vietnam. Az érintett országok a világgazdaság 40 százalékát képviselik, vagyis veszélyes konkurenciától szabadult meg Kína. Arról nem is beszélve, hogy több országnak, köztük Vietnamnak és Malajziának is létfontosságú a megállapodás. Nem nehéz kitalálni, hogy az Egyesült Államok kiugrása után új patrónus után néznek a faképnél hagyott tagok. A gazdasági bajokkal küszködő Pekingnek még kapóra is jöhet, hogy felmelegíthet egy konyhakész kereskedelmi megállapodást.

Szó sincs ilyesmiről Jól hangzik, hogy a 12 ország 800 millió lakossal és a világgazdaság 40 százalékát képviselve a világkereskedelem egynegyedét tudhatta volna magáénak. Tegyük hozzá, majd egyszer, mint a mesében. Mert ezt a megállapodást az érintett országoknak ratifikálniuk kellett volna két éven belül. Amire azért nem feltétlen volt meg a garancia. Az előző amerikai adminisztráció nyilván lelkes volt, hogy sok év alatt összehoztak valamit, az új elnök pedig realista. Ezen országok már most is az Egyesült Államok köldökzsinórján lógnak, a GDP 60 százalékát az amerikai gazdaság állítja elő. Nyilvánvaló, hogy a szabad kereskedelmi megállapodás nem lesz életképes az amerikaiak nélkül, ezért aztán teljesen légből kapott az a feltételezés, hogy Kína az Egyesült Államok helyére léphet.

